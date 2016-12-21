سمسار يستعين بــ4 أشخاص لقتل محاسب بسبب قطعة أرض بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت مديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة محاسب مخنوقا بمنطقة الهرم، حيث تبين أن سمسار استعان بــ4 أشخاص وقتلوه خنقا ثم تخلصوا من جثته بسبب الخلاف على قطعة أرض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائرى بالهرم، فانتقل الرائد عمرو حجازى رئيس مباحث الهرم، والنقيب طارق مدحت ،إلى محل الواقعة وعثر على جثة المجنى عليه "حسن.م" 38 سنة محاسب، وتبين من التقرير الطبى أن الوفاة نتيجة تعرضه للخنق.

وبإجراء التحريات، تبين أن سمسارا يدعى "هشام.ح" تربطة شراكة بالمجنى عليه فى تجارة الأراضى، وحرر المتهم توكيلا للقتيل لبيع قطعة أرض، إلا أن الضحية رفض وعارضه فى بيعها، مما دفع السمسار للاستعانة بــ4 متهمين واستدرجوا الضحية بحجة شراء قطعة ارض وعقب استقلالهم سيارة ملاكى خاصة بهم خنقوه ثم تخلصوا من جثته وفروا هاربين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على المتهم الخامس، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.