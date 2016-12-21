إبطال مفعول عبوة بدائية بالقرب من مبنى محافظة الجيزة دون إصابات

(أ.ش.أ)

نجح خبراء المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في إبطال مفعول عبوة بدائية الصنع عثر عليها بالقرب من مبنى محافظة الجيزة.

وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الخدمات الأمنية اشتبهت في أحد الأجسام الغريبة بالقرب من مبنى محافظة الجيزة، فتم على الفور إخطار خبراء المفرقعات، حيث تبين من خلال الفحص قيام مجهولين بزرع عبوة بدائية الصنع بالقرب من مبنى المحافظة.

وأشار المصدر، إلى أن خبراء المفرقعات نجحوا في إبطال مفعول العبوة بعد تفكيكها بواسطة مدفع المياه دون وقوع أية إصابات.