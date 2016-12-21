القبض على 3 روس بحوزتهم معدات قرصنة ألكترونية بتونس

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة سوسة، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة روسيين وتونسي، بعد مداهمة المنزل الذي يسكنون فيه، وتم حجز مبالغ مالية ومعدات إلكترونية تستغل في قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية.

وذكرت الداخلية التونسية، في بيان أصدرته اليوم، أنه تمت مداهمة منزل المشتبه بهم الذي كانوا يستأجرونه بعد تتبعهم بسبب قيامهم بشراء ألف شريحة للهواتف الجوالة، وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم بسبب استعمال شبكة الاتصال بطرق غير قانونية، وتحويل مكالمة دولية واردة من الخارج إلى غير مسارها واختلاس خطوط الاتصال واستعمالها.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الخارجية الروسية طالبت تونس، اليوم، بتقديم توضيحات بشأن الأنباء عن اعتقال 3 مواطنين روس في داخل الاراضي التونسية.