إغلاق الطرق المؤدية لقصر «بكنجهام» عقب أحداث برلين الأخيرة

قالت الشرطة البريطانية، اليوم، إنها ستغلق الطرق حول قصر بكنجهام في لندن، بشكل مؤقت، خلال مراسم عسكرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تقررت بعد هجوم برلين.

وقالت شرطة مدينة لندن، إنها ستقوم بتجربة إغلاق الطرق لمدة ساعتين على مدى ثلاثة أشهر، لحماية الحشود التي تتجمع في الأيام التي يجري فيها مراسم تغيير الحرس، خارج قصر بكنجهام، مقر إقامة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وذلك بحسب رويترز.

وبدأ تطبيق خطط إغلاق الطرق قبل الموعد الذي خطط له قادة الأجهزة الأمنية البريطانيون، في أعقاب حادث برلين يوم الإثنين، عندما دهست شاحنة مواطنين في سوق لعيد الميلاد، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 48.

وقالت الشرطة، “كان قد تقرر منذ فترة إغلاق الطرق وهو إجراء وقائي لا يتعلق بمعلومات مخابرات محددة”، وتطبق بريطانيا الإجراءات الأمنية وفقًا لثاني أعلى مستوى تأهب أمني لديها، وهو يعني أن هجومًا لمتشددين هو مرجح للغاية.