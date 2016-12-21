"القسطرة" تتصدر أعمال اللقاء العلمى لقسم القلب بطب قصر العينى

كتبت أمل علام

أكد الدكتور حسام قنديل أستاذ ورئيس قسم القلب بطب قصر العينى رئيس اللقاء العلمى، الذى نظمه قسم القلب اليوم، أن القسطرة القلبية هى الوسيلة المثلى لعلاج الأزمات القلبية الحادة والجلطات، سواء عن طريق شفط الجلطات، أو تركيب الدعامات، التى تجرى يوميا بالمجان للمرضى داخل مستشفى قصر العينى على مدى الـ24 ساعة داخل قسم القلب لمرضى القسم المجانى.

وقال إن اللقاء العلمى تم بالتعاون مع أطباء القلب بمستشفيات القوات المسلحة، بحضور الدكتور سامح إيميل رئيس قسم القلب بمستشفى كوبرى القبة، ، وتم مناقشة المشاكل الصعبة والتقنية داخل غرفة القسطرة وتدريب شباب الاطباء على كيفية التعامل السريع معها.

وقال الدكتور حسام قنديل، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بطب قصر العينى، إن المؤتمر نواة لبرنامج تعاونى بين قسم القلب بطب قصر العينى وجامعة فرايبورج بألمانيا، موضحا أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على تبادل الزيارات لتدريب الأطباء المصريين هناك من المدرسين المساعدين، لعمل زيارات قصيرة بجامعة فرايبرج بمركز القلب هناك يعقبها زيارات مماثلة من الأطباء الأجانب بقسم القلب بطب قصر العينى.

شارك فى القاء المحاضرات كل من الدكتور أحمد فتحى عميد المعهد القومى للقلب، والدكتور عادل الإتربى أستاذ القلب بطب عين شمس، والدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ القلب بطب قصر العينى، والدكتور أحمد مجدى أستاذ القلب بالمعهد القومى للقلب، وعدد من أساتذة القلب من مختلف الجامعات المصرية.