فرنسا تشدد الرقابة على حدودها مع ألمانيا مع اقتراب احتفالات الـ «الكريسماس»

(أ.ش.أ)

أفادت مصادر فرنسية مطلعة، اليوم، بأن وزارة الداخلية الفرنسية وجهت بتشديد الرقابة على الحدود المشتركة مع ألمانيا، وذلك بعد اعتداء برلين الذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الداخلية طلبت من مديري الأمن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور، لتعزيز الرقابة على الحدود الفرنسية – الألمانية، فضلًا عن إعادة تقييم المخاطر في أسواق عيد الميلاد “الكريسماس”، ومناطق التجمعات بمناسبة احتفالات نهاية العام، واتخاذ ما يلزم من تدابير تتلاءم معها.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعطت توجيهات في 5 ديسمبر الجاري، برفع حالة اليقظة في المناطق ذات الطابع الديني، بسبب ارتفاع مستوى التهديدات.

وصرحت المتحدثة باسم مديرية شرطة باريس جوهانا بريمفير، اليوم، بأنه بالإضافة إلى مشاركة 1700 عسكري فرنسي يوميًا، في عملية “سانتينال”، سوف ينتشر أكثر من 7500 فرد من قوات الأمن في العاصمة يومي 24 و25 ديسمبر، لدعم التدابير الأمنية، التي تشمل حماية 49 سوقًا لعيد الميلاد، و240 صلاة واحتفالا دينيًا في دور العبادة، وكذلك المواقع عالية الكثافة مثل المتاجر الكبرى، والمواقع السياحية، والفعاليات المختلفة بالطريق العام.