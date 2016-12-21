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«شكرى»: نقدر مواقف مالطا ودعمها لخطوات الإصلاح فى مصر

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«شكرى»: نقدر مواقف مالطا ودعمها لخطوات الإصلاح فى مصر «شكرى»: نقدر مواقف مالطا ودعمها لخطوات الإصلاح فى مصر

جانب من المؤتمر الصحفى مع وزير خارجية مالطا

أعلن وزير الخارجية سامح شكرى، عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزير خارجية مالطا جورج فيلا، موضحًا أن العلاقات المصرية مع مالطا متميزة، وتقدر مواقف مالطا تجاه القاهرة فى مختلف المراحل، ولاسيما بعد 30 يونيو ودعم خطوات الإصلاح فى مصر.

وأكد شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المالطى، اليوم، أن هناك تطابقًا واسعًا فى وجهات النظر فى تدعيم العلاقات الثنائية، وتكثيف التعاون فى التعاون التجارى، ويكون هناك توازن في الميزان التجارى بين البلدين.

وأوضح شكرى، أن اللقاء كان فرصة لتبادل الرؤى حول ما يجرى فى ليببا وآلية تفعيل اتفاق الصخيرات والحفاظ على مؤسسات الدولة وقضية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة للتطورات الأخيرة فى سوريا ولاسيما فى مدينة حلب.

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