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لا لروائح الحمّام الكريهة

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الأربعاء 21-12-2016 17:57

من المعروف أن الحمّام، يتعرّض لتجمّع الجراثيم بصورة تتجاوز غرف المنزل الأخرى، وهو يتطلب تنظيفًا يوميًّا للقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة منه، وفق الآتي:

| تُبدّل فرشاة تنظيف المرحاض مرّة كلّ شهر، لكونها تلتقط البكتيريا، ما يتسبّب في انبعاث روائح كريهة في الحمّام.
| يُغيّر كيس القمامة، يوميًّا، حتى لو لم يكن ممتلئًا. كما تُنظّف سلّة القمامة بواسطة المطهّر.
| يُنظّف المرحاض بالخلّ الأبيض المخفّف بالماء الدافئ. علمًا بأن الخلّ يقضي على الروائح المنزليّة الكريهة.
| توضع علبة مثقوبة مليئة بالمعطّر في خزّان "السيفون"، وذلك ليخرج القليل من السائل المعطّر على شكل رغوة في كلّ مرّة يسحب فيها "السيفون"، وتنتشر الرائحة العطرة في الأرجاء.
| تُمسح الأرضيّة بالماء المضاف إليه القليل من الزيوت العطريّة.  

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سيدتي