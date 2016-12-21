لا لروائح الحمّام الكريهة

من المعروف أن الحمّام، يتعرّض لتجمّع الجراثيم بصورة تتجاوز غرف المنزل الأخرى، وهو يتطلب تنظيفًا يوميًّا للقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة منه، وفق الآتي:

| تُبدّل فرشاة تنظيف المرحاض مرّة كلّ شهر، لكونها تلتقط البكتيريا، ما يتسبّب في انبعاث روائح كريهة في الحمّام.

| يُغيّر كيس القمامة، يوميًّا، حتى لو لم يكن ممتلئًا. كما تُنظّف سلّة القمامة بواسطة المطهّر.

| يُنظّف المرحاض بالخلّ الأبيض المخفّف بالماء الدافئ. علمًا بأن الخلّ يقضي على الروائح المنزليّة الكريهة.

| توضع علبة مثقوبة مليئة بالمعطّر في خزّان "السيفون"، وذلك ليخرج القليل من السائل المعطّر على شكل رغوة في كلّ مرّة يسحب فيها "السيفون"، وتنتشر الرائحة العطرة في الأرجاء.

| تُمسح الأرضيّة بالماء المضاف إليه القليل من الزيوت العطريّة.