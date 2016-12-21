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تعرف على زيادة قيمة المعاشات بداية من شهر يناير 2017 وتقديم موعد صرف المعاش

  • مصر
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تعرف على زيادة قيمة المعاشات بداية من شهر يناير 2017 وتقديم موعد صرف المعاش تعرف على زيادة قيمة المعاشات بداية من شهر يناير 2017 وتقديم موعد صرف المعاش

من منطلق حرص موقعنا على عرض كل ما يهم متابعية من القراء الكرام، يعرض الموقع قيمة زيادة المعاشات بداية من شهر يناير من العام المقبل 2017، وموعد استحقاق المعاشات.

وأعلنت وزارة التضمان الاجتماعي أنها قامت بإصدار قرار لكل البنوك العاملة في السوق المصرية ومنافذ الصرف التابعة للمعاشات بسرعة صرف معاشات الشهر الجديد يناير 2017 بداية من اليوم الأول للشهر وليس في يوم 10 من الشهر كما هو معتاد، وذلك تخفيفًا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وبمناسبة الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه تم إعداد غرفة عمليات مجهزة على مستوى عالٍ من الكفاءة في العمل من قبل رئيس صندوق التأمين الاجتماعي التابع للقطاع الحكومي لضمان كفاءة وسرعة أداء العمل والتفكير بشكل سليم في كل المشكلات من الممكن مواجهتها في صرف المعاشات مع بداية الشهر الجديد من العام المقبل، كما أنه يتم صرف المعاشات عن طريق ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك التي تصرف المعاشات.

من جهته أكد عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، أنه يتابع بنفسه عملية تزويد ماكينات الصراف الآلي بالأموال المطلوبة لمستفيدي المعاشات وضمان عدم تأخرها عن الموعد المحدد لها، موحًا أن عدد مستحقي المعاشات إلى 3.3 مليون مواطن مصري يقوم بصرف معاشه من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأكد رئيس صندوق التأمين الأجتماعي التابع للقطاع الحكومي أنه من المقرر زيادة المعاشات من الخزانة العامة للدولة بداية من شهر يناير من العام المقبل 2017، ويمكن لمستحقي المعاشات الصرف من ماكينات الصراف الآلي منذ اليوم الأول من شهر يناير المقبل.

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