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وزير خارجية مالطا: زيارتى لمصر فرصة للتعلم من «السيسى» حول معاجلة الأمور

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وزير خارجية مالطا: زيارتى لمصر فرصة للتعلم من «السيسى» حول معاجلة الأمور وزير خارجية مالطا: زيارتى لمصر فرصة للتعلم من «السيسى» حول معاجلة الأمور

وزير الخارجية المالطى جورج فيلا

 

قال وزير الخارجية المالطى جورج فيلا، إن زيارتى لمصر تأتى لحضور الاجتماع فى الجامعة العربية، مؤكدًا أن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى، فرصة للتشاور حول القضايا بين البلدين والمشاكل المشتركة، مضيفًا “فرصة للتعلم من الرئيس السيسى وكيفية النظر فى الأمور العالقة”.

وأكد وزير خارجية مالطا فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية، أنه تم مناقشة المشكلات فى إقليم المتوسط، موضحًا أن حضوره لمصر لفهم موقف حول القضايا المشتركة.

وأشاد وزير خارجية مالطا برؤية شكرى للملفات الإقليمية، وبوجود اتفاقيات عدة مع مصر، معربًا عن رغبة بلاده فى تطويرها وتم مناقشة المشكلات الاقليمية بين البلدين، وكاشفًا وجود مبادرة لتدريب عدد من الأطباء المصريين فى مالطا.

 

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