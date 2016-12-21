سكين إلوجن مستحضر أساس بالبودرة المفككة من كلارنس

سكين إلوجن أفضل إطلالة لبشرتكِ

كشفت السيدات عن سر "الجمال الطبيعي" مع سكين إلوجن، مستحضرات الأساس التي تجعل بشرتكِ تبدو كما لو كانت خالية تماماً من المساحيق. وتضفي مجموعة سكين إلوجن المعززة بخلاصة النباتات والمعادن، في شكل السائل أو البودرة المفككة، على البشرة تألقاً استثنائياً، بل وتمنحها العناية والراحة الفائقة. كلارنس تعيد ابتكار فن المساحيق، بكل بساطة وبلا عيوب، مع بودرة الأساس المفككة الجديدة، التي يتضمن تصميمها المبتكر فرشاة فائقة النعومة بنظام ذكي لتوزيع الكمية المثالية من البودرة على بشرتك.

منتج جديد من أساسيات حقيبة ماكياجك وطاولة التزيين.

بشرة كلارنس خبرة العناية بالبشرة وماكياج الجمال الفوري

البشرة الجميلة هي سر الوجه الجميل، لذلك؛ تحتوي جميع منتجات الأساس من كلارنس على خلاصة خبراتنا في العناية بالبشرة، كل تركيبة معززة بخلاصات النباتات، لتتمتعي بأقصى درجات الحماية لبشرة رطبة ومتألقة دائماً. تتَّحد منتجات كلارنس مع بشرتكِ لتطابق درجة لونها تماماً؛ لتتمكن من تصحيح عيوب البشرة وتوحيد لونها. منتجات الأساس من كلارنس هي ببساطة منتجات للعناية بالبشرة.

تركيبات معدنية ونباتية

تتجه أنظار كلارنس نحو الطبيعة للبحث عن سر تعزيز تألق البشرة، حيث تمزج خلاصة الأوبال الوردي والطحالب الوردية معاً لإكساب البشرة التألق الطبيعي.

مسحوق الأوبال الوردي: سيليكون معدني لتعزيز التألق

يعرف بقدرته على توزيع الضوء، ويضفي تألقاً ضوئياً واضحاً على البشرة يسمى ببريق الأوبال، كما يساعد بوضوح في نعومة البشرة وإكسابها تألقاً لا يُضاهَى.

خلاصة نبات الطحالب الوردية بمزاياه المرطبة والمنعشة

اختارت مختبرات كلارنس الطحالب الوردية المجمعة من ويسون، بفرنسا، لمزاياها المحفزة والمرطبة، كما تساعد خلاصة الطحالب الوردية في تكييف البشرة.

جديد مستحضرات أساس البودرة المفككة

خفة المسحوق، وتغطية الكريم، مع تلطيف منتجات العناية بالبشرة، وتأثير جمال البشرة الطبيعية.

ملمس طبيعي سهل الاستخدام

من الصعب وضع البودرة المفككة دون أن تنتشر في كل مكان؛ نظراً لأنها خفيفة ويصعب التحكم بها. لذلك؛ ابتكرت كلارنس تصميماً مبتكراً ليساعد المبتدئات والمحترفات أيضاً في التعامل مع البودرة المفككة، لنقدم لكِ منتجاً:

سهل الاستخدام

نظام توزيع ذكي يوفر الكمية المناسبة فقط من المسحوق، بمجرد رج العبوة 3 مرات.

ناعم

توضع البودرة المفككة على البشرة برقة شديدة، أي بفرشاة. تتسم فرشاة كلارنس، المثبتة في غطاء العبوة بمغناطيس، بنعومتها الفائقة بفضل أليافها الدقيقة. تساعد الفرشاة الناعمة في وضع المسحوق على الوجه برقة وبصورة متساوية.

سهل التنقل

يمكنكِ حمل المستحضر أينما ذهبتِ، لاستخدامه كل يوم لاستكمال مظهركِ من آنٍ إلى آخر، أو للحصول على بشرة مثالية في رحلة للاسترخاء في عطلة نهاية الأسبوع.

سكين إلوجن عامل وقاية من الشمس 10

مستحضر أساس سائل

كريم أساس خفيف يُظهر جمال بشرتكِ الطبيعي

ملمس رقيق، لا تشعرين به...

ملمس كريمي ناعم ومنعش، قد تنسين أنك تضعينه، ليبقى فقط الشعور بالراحة. يتحد كريم الأساس مع البشرة ليضفي على البشرة شعوراً بالصحة بلمسة ناعمة كالحرير، لتحصلي على إطلالة طبيعية وماكياج موحد. يساعد سكين إلوجن في إخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها طوال اليوم.