قلم Impact Smokey Eye Pencil من مجموعة Gucci Holiday 2016

عيون غوتشي الدخانية الساحرة والمذهلة، التي تعتبر ميزة جمال خاصة من عروض الأزياء، هي ما يعرّف مجموعة Gucci Cosmetics Holiday.

وتطلق هذه المجموعة المتميزة قلم Impact Smokey Eye بثلاثة ألوان جديدة هي Iconic Black – أسود مخملي كثيف – ولون Iconic Ottanio – المزيج اللوني المميز للدار والذي يجمع تدرجات الأخضر والأزرق – ولون Sunstone – البيج المشرق الغني بالمكوّنات. وتعتبر أقلام Smokey الجديدة الأداة المثالية لإبداع طلة الكحل الدخانية المرادفة لطلة الجمال الخاصة من Gucci.

وتقدم الأقلام التي تنزلق بانسيابية وبشكل متساو على الجفون، المكونات الكثيفة للتركيبة بشكل خال من أي جهد وبمجرد استخدام رؤوس الأصابع، أو فرشاة، أو باستخدام مقبض الرغوة المشطوفة. وتعزز أقلام Smokey Eye التي تحقق تحويل وتأطير سريع للعيون، من ألوان ظل العيون، لمنح العين المزيد من العمق والتألق.

وتتضمن مجموعة Holiday Collection التي تكمل أقلام العيون، عشرة منتجات بألوان مؤثرة ورقيقة. وهي Magnetic Color Shadow Quad بلون Crystal Copper، وماسكرا Infinite Length بلون Black الذي يعزز كثافة العيون. أما الوجنتين فتحصلان على الرقة الدافئة مع بودرة Sheer Blushing Powder بلون Coral Flower وSoft Peach بلمسة رومانسية نابضة بالإحساس مع أحمر شفاه Moisture-Rich بلون Etheral.

المجموعة

العيون

Smokey Eye Pencil بلون Iconic Black 110

Smokey Eye Pencil بلون Iconic Ottanio 140

Smokey Eye Pencil بلون Sunstone 170

Magnetic Color Shadow Quad بلون Crystal Copper 030

Magnetic Color Shadow Mono بلون Starlight 040

ماسكرا Infinite Length Mascara بلون Black 010

الوجه

بودرة Sheer Blushing Powder بلون Coral Flower 020 وSoft Peach 030

أساس Satin Matte

الشفاه

أحمر الشفاه Sensuous Deep-Matte Lipstick بلون Iconic Red 300

أحمر الشفاه Luxurious Moisture Rich Lipstick بلون Ethereal 320

الأظافر

Bold High-Gloss Lacquer بلون Iconic Red 120

Bold High-Gloss Lacquer بلون Metallic Sand 050