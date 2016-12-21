ORCHIDÉE IMPÉRIALE الكريم من الجيل الرابع من غيرلان

بعد إحدى عشر عامٍ على إطلاق "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale، تمّ تجديد المجموعة للمرّة الرابعة من خلال تقديم أفضل نتائج الأبحاث في مجال دوام الخلايا. اعتماداً على الابتكارات السابقة، لا يشكّل كريم "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale The Cream مستحضر عناية استثنائيّ فحسب بل تمّ تصميمه أيضاً للحدّ من تأثيرات البيئيّة. وتقدّم مستحضرات "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale للنساء طريقة جديدة للإحساس بالوقت.

"أوركيدي أمبريال" ORCHIDÉE IMPÉRIALE الكريم من الجيل الرابع

وقت للابتكار

إنّ دار "جيرلان" Guerlain الخبيرة العالميّة في مجال الأبحاث حول أزهار الأوركيديا وأسرارها للديمومة ، تقوم بالابتكار على الدوام منذ أكثر من 15 عام. وتقدّم حاليّاً تكنولوجيا جديدة تقوم على أوركيديا Gastrodia elata، التي تمّ اكتشاف خصائصها بفضل منصّة فريدة من نوعها - منصّة الأبحاث "أوركيداريوم" Orchidarium* - تقدّم مركّباً مقاوماً لظهور علامات تقدّم البشرة في السنّ يعمل على صعيد تنفّس الخلايا.

وقت لتدليل نفسكِ

لأنّ النساء يطلبنَ من مستحضر للعناية بالبشرة أكثر من مقاومة العلامات الظاهرة لتقدّم البشرة في السنّ، تقدّم دار "جيرلان" Guerlain لهنّ لحظة فعليّة للتنفّس. وقت مميّز للتواصل من جديد مع نفسكِ واستعادة الانسجام الداخلي. يقدّم كريم "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale The Cream التجربة الحسيّة نفسها مثل الأجيال السابقة، لكن مع تقنيّة تطبيق جديدة.

وقت من الرفاهية

لأنّ حماية البيئة ضرورة فائقة، اعتمدت دار "جيرلان" Guerlain مقاربة مستدامة للرفاهية، خاصّةً من خلال خفض بصمة الكربون الناتجة عن كريم "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale The Cream بنسبة 58%. فأُعيد تجديد الوعاء المترف أكثر من أيّ وقتٍ مضى، كما تمّ تخفيف نسبة الزجاج فيه وتصميم تغليفه بطريقة إيكولوجيّة.

وقت لصالح الأرض

لأنّ "جيرلان" Guerlain تقوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى بتأكيد التزامها بحماية أزهار الأوركيديا بالتعاون مع المحميّة الطبيعيّة في تيانزي، حيث يتمّ في الوقت الحالي "تحويل الجبل إلى غابات مطريّة" أي يُعاد بناء منظومة بيئيّة كاملة تمنح الأولويّة للتنوّع البيولوجي صالح أزهار الأوركيديا.

* تتألّف المنصّة من ثلاثة مراكز، محميّة تيانزي الطبيعيّة (الصين)، الحديقة الاختباريّة في جنيف (سويسرا)، ومختبر الأبحاث في ستراسبورغ (فرنسا).

وقت للابتكار

تنفّس الخلايا: آليّة جديدة معززة للشباب

في إطار أبحاثها في مجال تعزيز الشباب الوظيفي للخلايا التي تجريها منذ 15 عام، اكتشف مركز "أبحاث جيرلان" Guerlain Research آليّة أساسيّة جديدة: تتمتّع الخليّة التي تتحكّم جيّداً بالاستخدام الطبيعي للأكسيجين بديمومة أطول. إنّنا نعلم أنّ الفائض في الذرات الحرّة السامة (شكل غير ثابت وشديد التفاعل من أشكال الأكسيجين) يعزّز ظهور علامات تقدّم البشرة في السنّ. ولمحاربة هذه الذرات الحرّة السامة، تلجأ العلوم التجميليّة إلى مضادات الأكسدة. لكن، تمّ حديثاً اكتشاف أنّ مستويات الأكسيجين المنخفضة جداً بالمقارنة مع احتياجات البشرة – التي تُعرف بظاهرة نقص التأكسج – سيكون لديها نتائج على صعيد علامات تقدّم البشرة في السنّ. وتظهر هذه العلامات بشكلٍ متزايد لأنّ نقص التأكسج يزيد مع العمر.