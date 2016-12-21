DREAMSKIN من ديور الخبير المثالي للعناية بالبشرة

بشرة طبيعية خالية من الشوائب

ظلّ حلم واحد يراود النساء حتى مؤخراً، ألا وهو: الكمال. وبات هذا البحث يترافق الآن مع العودة إلى الأصالة. فمن باريس وحتى سيول مروراً بلوس أنجلوس، جل ما تريده النساء هو بشرة طبيعية خالية من الشوائب. وتماماً كما يحافظن على رشاقتهن من خلال جلسات اليوغا، والتأمل والطعام العضوي، فهكذا ترغب النساء في الحصول على بشرة صحيّة مفعمة بالحياة، وبشرة مثالية بشكل خفي، ووجه مشرق طبيعي تماماً.

فلسفة جذرية: كمال بدون مساومة

لكن جداول أعمالهن ومشاغلهن كثيرة ولا يعرفن الراحة؛ وليس أمامهن الكثير من الوقت ليضيّعنه، وعليهن الحفاظ على جمالهن والعناية به. لذا هن يبحثن عن منتجات عناية بالبشرة هجينة يمكنهن حملها معهن، وتكون قادرة على التكيّف مع بشرتهنّ ورغباتهن ونمط عيشهنّ؛ كونهن فريدات من نوعهن. ولكن ما هو منهجهن المثالي؟ تحوّل فوري وفعالية قصوى بأقصر ووقت ممكن. لذا Dior تقف بجانب النساء وترافقهنّ خلال مراحل تغيّرهنّ؛ وبدون أي مساومة.

منتجات DREAMSKIN لبشرة مثالية متعددة

يحب قسم العلوم لدى Dior التحديات.

فعام 2014، برز هذا القسم في الاستثمار في مجال ابتكار البشرة المثالية مع اختراع Dreamskin، كريم الأساس الذي يكافح علامات التقدم بالسن الشامل ويبتكر البشرة المثالية، والذي شكّل المنتج الذي حقق أعلى المبيعات حول العالم.

وعام 2016، وبالاستناد إلى خبرة فريدة في مجال مركبات البشرة البصرية والبيولوجية، أحدث ثورة في دمج مستحضرات التجميل مع Dreamskin Cushion، التركيبة المحسّنة في مجال العناية بالبشرة والماكياج. وبالتالي، باتت البشرة المثالية في متناول اليد، في كل زمان ومكان.

وتحوّل الجمال الخالي من الشوائب إلى فلسفة حقيقيّة بالنسبة إلى منتجات العناية بالبشرة من Dior: تعزيز الجمال بشكل فوري وبدون أي جهد يتكيّف مع رغبات وحاجات كل امرأة.

وعام 2017، ستكشف الدار عن رؤية متعددة الأبعاد من خلال ابتكار البرنامج الأول الذي يكشف البشرة المثالية الطبيعية:

• كريم الأساسDreamskin - Advanced formula بالتركيبة المتطوّرة: برنامج العناية بالبشرة هذا الذي بات يصحح شوائب البشرة أكثر الآن يرفع عتبة البشرة المثالية أعلى من خلال تقديم راحة كبرى.

• كريم Dreamskin Perfect Skin Cushion مع مؤشر حماية بدرجة 50 - متوفر بثلاثة ألوان جديدة: هو منتج العناية الذي يقدّم بشرة مثالية فورية في أي مكان وزمان ويتكيّف مع ألوان البشرة كافةً.

• قناع Dreamskin 1-Minute Mask - جديد: هو القناع الأول من Dior الذي يتمتع بتأثير مقشّر لبشرة مثالية "متجددة" خلال دقيقة واحدة.

هو عبارة عن 3 علاجات هجينة خبيرة للعناية بالبشرة تتكيف مع نوع بشرتك ونمط عيشك. الجمال المثالي لم يكن يوماً بهذه السهولة والطبيعية.

DREAMSKIN ADVANCED، التركيبة الجديدة المعززة

تخيّلي منتجاً للعناية بالبشرة "ينقّي" تألق البشرة الطبيعي صباح كل يوم بدون كلل من دون أن يعطي انطباعاً بوضع ماكياج ويغيّر بشرتك جذرياً ويضفي عليها إشراقاً حيوياً. تكشف Dior عن Dreamskin Advanced، النسخة المستحدثة من منتجها الشهير.

جيل جديد من مجموعة معادن ميكا يخفف من مظهر المسام ويقدّم عناصر معززة لتألق البشرة

يسعى لمحاكاة سلوك البشرة البيولوجي والعفوي ليقدّم أكثر نتيجة طبيعيّة ممكنة: من خلال مراقبة قدرة انعكاس الضوء التي تتمتع بها طبقات البشرة الخارجية الصحية تماماً، استطاع قسم العلوم لدى Dior تطوير تركيبة من المكونات الحية الطبيعية المحاكية الناشطة الفريدة من نوعها. والنتيجة: تخفيف من مظهر المسام وتألق معزز.

- يضمن الجيل الجديد من مجموعة معادن ميكا أثراً موحداً أكثر طبيعي مذهل.

- تضمن الجزيئيات المحببة المتعددة الأوجه المظللة للخلايا 3D توزيع الضوء المعزز وتأثير استثنائي مخفف لمظهر المسام (على لون البشرة غير المتجانس، والبقع الداكنة، والشوائب الطفيفة والاحمرار...).

فتصبح بشرتك ناعمة، خالية من اللمعان ومشرقة- ولم يسبق لها أن كانت جميلة وطبيعية ومنتعشة ومفعمة بالحياة هكذا من قبل.

كما تحصلين على راحة أكبر من عنصر "البشرة الثانية" البوليميري

وكون الإنجاز التقني يعني تقديم المزيد من الراحة بالنسبة إلى Dior؛ فقد أضافت مختبرات Dior جيل جديد من عنصر بوليميري يضفي بنية وتركيبة على Dreamskin Advanced. وهو يعمل بشكل مدمج تماماً مع البشرة فيتركها أنعم وأرق وممتلئة اكثر من أي وقت مضى. كما يحافظ على شعور بالراحة طوال اليوم.

مكونات مجددة للبشرة ومركّزة لتجديد مثالي للخلايا

ينقل قسم العلوم لدى Dior خبرته في مكافحة علامات تقدم البشرة بالسن لابتكار بشرة مثالية كاملة وترميم إطار عمل البشرة لتقديم تأثير مجدد للشباب أكثر وضوحاً. وبالتالي، يتم تعزيز تأثير Dreamskin المكافح لعلامات تقدم البشرة بالسنّ بفعالية.

نجد حليمات الأوعية الدموية منظمة وكائنة في عمق البشرة الشابة. وبالتالي، يكون لون البشرة متجانساً على السطح فتعكس البشرة المتجانسة الضوء. ولكن على مر الوقت، تفقد تركيبة الجلد كثافتها وتترهل ويتغيّر انتظامها.

ولكن يتم تنشيط خلايا البشرة السلفية الجذعية بمزيج ذكي من تركيبة Longoza وOpilia* فتنتج كمية إضافية من الخلايا الجلدية؛ ما يعزز إنتاج الكولاجين والإلستين.* ويتم تنشيط وإثارة القوى التي تشد البشرة داخل الأدمة. ويوماً بعد يوم، تبرز معالم الوجه بشكل تام. ويتم صقل تركيبته وتكثيف تألقه.

فعال في أي عمر ولأنواع البشرة وألوانها كافة. يوضع هذا السائل الذي يخفف من مظهر المسام يومياً عند الصباح والمساء، بمفرده أو بعد استخدام منتجات العناية بالبشرة المعتادة.

*خضعت المكونات لاختبار أنبوبي.



جمال طبيعي أكثر

تركيبة مصححة أكثر وبشرة مثالية بارزة أكثر

من الاستخدام الأول

تصبح التجاعيد أنعم لدى87%، يصبح لون البشرة متجانساً أكثر لدى87%،صُقل قوام البشرة لدى 91% ، تزداد البشرة تألقاً لدى91%، شوائب لون البشرة تخفّ لدى 82% بعد شهر واحد

تبدو البشرة أصغر سناً لدى 97%

تشعر النساء بأنهن أجمل لدى 95%

تتغيّر البشرة بشكل واضح لدى 88%

لدى 99% من النساء، تبدو تركيبة البشرة مرتاحة أكثر على الفور وبعد وضعه.