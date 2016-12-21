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كونكورد تطلق إصدار خاص من ساعة Delirium Lady2016

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الجمعة 16-12-2016 15:56

يشهد أكتوبر 2016 إطلاق إصدار خاص من Delirium Lady تكريما للتشكيلة التي رسخت اسم كونكورد في صناعة الساعات السويسرية بتصنيع أنحف ساعة في العالم.
عقب عشر سنوات من إنتاج أنحف ساعات في العالم، تأتي 2016 Delirium Lady مصنوعة من الذهب الوردي اللامع عيار 18 قيراط، مع أو بدون ماسات تحيط بعلبتها المستطيلة الكلاسيكية، وتتمبز بميناء فضي اللون وباختيار عقارب عصا ذهبية متباينة ورومانية متناسب مع حزامها الأسود من جلد التمساح، كما تعمل هذه الساعة الأيقونية بعيار حركة كوارتز ETA ويمكنها مقاومة تسرب المياه حتى 30 متراً، وكميزة إضافية تظهر 2016 Concord Delirium Lady في نسخة مكررة أقوى قطرها 3.3 مللم والتي ترافق النساء في كل الأنشطة الترفيهية التي تفضلها.

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سيدتي