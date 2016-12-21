مجموعة "بيرليه" ابداع جديد من "فان كليف أند آربلز"

تُكمِل "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels مسيرتها الإبداعية مع مجموعة "بيرليه" Perlee لتقدّم ابتكارات جديدة تسلّط الضوء على جماليتها الدائرية. ثلاثة خواتم "بتوين ذا فينغرز" (بين الأصابع) تمنح الصدارة للأحجار الصلبة بينما تَعرِض القلادة المرصّعة بالماس والأقراط المطابقة الذهبَ بمختلف ألوانه.

وفيّة أبداً لتصميم الخط المحيطي الذي تُشكله الكريّات العزيز إلى قلب الدار، يمكن جمعها مع بعضها البعض في توليفاتٍ لا تُحصى – جريئة أم مرهفة – لِتألُقٍ في كل مناسبة.

تجسد مجموعة بيرليه الجديدة مهارة الدار العريقة لتصبح الحبيبات الذهبية المتلألئة التي تشكل الخط المحيطي مقرونة بأحد أشهر تصاميم فان كليف أند آربلز ألا وهو خاتم "بين الأصابع". فهذه القطع التي تتميّز بتصميمين يجمعهما خاتم مفتوح، تزيّن اليد بفضل ثنائي شكل الكابوشون الرشيق – الأول من الحجر الكريم والثاني من الذهب المرصّع بالماس - كل واحد منهما منغمس في حوار قيّم مع الآخر: فالذهب الأصفر يبرز جمال المالاكيت والذهب الأبيض يظهر تألّق الفيروز بينما يعكس الذهب الوردي الناعم لون العقيق الأحمر المتوهج (كارنيليان). تبرز هذه التركيبات الثنائية الرائعة مع حافة من الكريات الذهبية التي تلتفّ حول كل كابوشون في صفين أو ثلاثة صفوف. تكتمل هذه الإبداعات مع قلادة وأقراط تعيد تعريف الكابوشون المرصّع بالماس من الذهب الأصفر والأبيض والوردي. هذه الابتكارات الفريدة المفعمة بأنوثتها، وبتصميمها السرمدي تضيء طلّتك من غير تكلّف.