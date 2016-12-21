هل تتوفق ميريام فارس في اختيار فساتينها ؟

تعتبر النجمة اللبنانية ميريام فارس من أكثر النجمات شهرة في الوطن العربي، ولا تقتصر هذه الشهرة على مجالي الفن والغناء فقط، وإنما تصل إلى الموضة والأزياء أيضاً، فدائماً ما تفاجئ ميريام جمهورها في انتقاء أزياء غريبة ومميزة.

وقد تميزت ميريام بحبها للفساتين ولا سيما الطويلة منها، فهي دائماً تختار فساتين جذابة وأنيقة لتظهر بها في أيامها العادية أو في مناسباتها الرسمية تشعرك من خلالها بأنها واحدة من أميرات القصص الخيالية، فقد تألقت ميريام في أكثر من مناسبة بفساتين كلاسيكية طويلة بعضها تكون بتصميم ضيق وبعضها الأخر تكون مستوحاة من فساتين الأميرات بقصة كبيرة، كما تختار فساتينها بأكمام طويلة تكون إما من قماش الدانتيل أو من قماش الفستان نفسه، أو تختار فساتين بأكتاف مكشوفة، وتتميز فساتين ميريام بالأقمشة المزينة بطبعات من الورود أو الشك، وبالطبع أكثر ما يميز فساتينها هو اختيارها للألوان، فهي تنوع في الألوان التي تنتقيها، فنراها بفساتين بألوان صاخبة مثل الأحمر والبنفسجي أحياناً، وأحياناً أخرى بفساتين بألوان هادئة مثل الأبيض والزهري والبيج، بالإضافة إلى أنها تدمج أكثر من لون في بعض الفساتين فنرى فساتين ملونة أو ذات لونين مثل الأحمر والأسود وغيرها.

تختار ميريام دائماً اكسسوارت مناسبة للفساتين، مثل الأقراط والأساور الكبيرة والخواتم والعقود وغيرها.

هل تعتقدين أن اختيارات ميريام لفساتينها جعلتها تظهر بأسلوب أنيق وجذاب؟ شاركينا تعليقك.