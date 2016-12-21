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سكان من حلب يصلون إدلب بعد إجلائهم من منطقتهم

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سكان من حلب يصلون إدلب بعد إجلائهم من منطقتهم سكان من حلب يصلون إدلب بعد إجلائهم من منطقتهم

> (رويترز)

وصل إلى مدينة إدلب السورية مئات الذين تم إجلاؤهم من منطقة الراشدين الواقعة عند الحافة الجنوبية الغربية لمدينة حلب أمس الثلاثاء.

وكان مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة دعا بالإجماع يوم الاثنين لأن يراقب مسؤولون من الأمم المتحدة وجهات أخرى عملية إجلاء الناس من آخر جيب تسيطر عليه المعارضة فى مدينة حلب ومراقبة سلامة المدنيين الذين يبقون فى المدينة السورية.

ونشرت مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية لقطات تُظهر وصول هؤلاء النازحين ومنهم عائلات ومصابون إلى إدلب.

وكانت عملية إجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من حلب بدأت يوم الخميس 15 ديسمبر.


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