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«العاهل الأردنى»: سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن

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«العاهل الأردنى»: سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن «العاهل الأردنى»: سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن

العاهل الأردنى

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، “إننا سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن”، وذلك إثر انتهاء العملية الأمنية في محافظة الكرك جنوبي البلاد.

وجاءت تصريحات العاهل الأردني، خلال ترأسه جلسة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك وفق ما نشرته سكاى نيوز عربية.

وأكد العاهل الأردني، ضرورة دعم الأجهزة الأمنية “لما يقومون به من جهد كبير يفخر به كل الأردنيين”، معربًا عن اعتزازه “بالشجاعة المتميزة لمنتسبي قوات الدرك والأمن العام خلال الأيام الماضية”.

وشدد على أهمية التواصل مع الإعلام المهني والمسؤول وتزويده بالمعلومات بشكل مستمر لقطع الطريق أمام الشائعات المضللة.

 

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