الملكة إليزابيث توكل بعض أعمالها الخيرية لأفراد عائلتها

أعلن قصر باكينغهام الملكي البريطاني أمس الثلاثاء أن الملكة إليزابيث الثانية ستوكل رعاية عدد من المؤسسات الخيرية لأفراد من العائلة في الأشهر المقبلة بعد أن بلغت التسعين من العمر في أبريل نيسان.

وذكر البيان أن رعايتها لجمعيات خيرية مثل (إن.إس.بي.سي.سي) و(هيئة إنقاذ الطفولة) و(برناردو) ولأحداث رياضية عديدة ستنتقل إلى أفراد آخرين في العائلة المالكة في الوقت المناسب.

وأضاف البيان "إن صاحبة الجلالة ستستمر في رعاية مئات المؤسسات والجمعيات الخيرية لكنها حاليا ستتشارك في هذا مع عائلتها.

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