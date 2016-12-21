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بلقيس تعلن عن موعد زفافها وتدعو 4 متابعين إلى حضوره

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الأربعاء 21-12-2016 16:54

أعلنت الفنانة اليمنية بلقيس عن موعد زفافها وأكدت أنه سيكون في 29 ديسمبر\كانون الأول الجاري، كما دعت محبيها لحضور حفل زفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستقرام" : "من يبي يحضر زواجي يرفع أيده. فديتكم ما عندي اغلى منكم.. ودي تشاركوني فرحتي مثل ما كنتو معاي بالسراء والضراء، احبكم".
دعوة بلقيس حظيت بالترحاب حيث أعرب نحو 40 ألف من متابعيها عن رغبتهم بحضور زفافها وطلبوا منها أن ترسل لهم دعوات، فجاءهم ردّها على "سناب شات" بأنها ستدعو 4 من المعجبين إلى الحفل وأنه تمّ شراء بطاقات سفر وحجز غرف لهم في الفندق، ووعدت كل الآخرين بأنهم سيشاهدون الحفل لايف بدون تقطيع.
يشار إلى أن بلقيس كانت قد احتفلت بعقد قرانها على سلطان في جو عائلي في مايو\ أيار الماضي.

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سيدتي