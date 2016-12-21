"سيدتي نت" يكشف كواليس سهرة برنامج "تغريدة" لليلة رأس السنة

حضرت "سيدتي" حصرياً تصوير الحلقة المخصصة لسهرة رأس السنة لبرنامج "تغريدة" الفني في استوديوهات عين الشق، و"تغريدة" برنامج يعنى باستضافة نجوم الفن المغربي والعربي، من إعداد الإعلامية فاطمة الإفريقي وتقديم زينب صابر.

"سيدتي" حضرت كواليس تصوير سهرة رأس السنة التي استضافت عدداً من نجوم "ستار أكاديمي" حنان الخضر وعبد السلام زايد وسعد رمضان وإيهاب أمير، بالإضافة إلى فقرات مع نجوم الراي المغربي الفنانين المختار البركاني وحفيظ الدوزي وفقرة مع رجاء المغربية التي أثارت اهتمام المغاربة عند مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان مراكش الدولي بعد قصة مؤثرة مع الشهرة. وكانت المناسبة فرصة لتقديم التهاني لقراء "سيدتي نت" من طرف عدد من النجوم الشباب.