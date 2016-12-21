أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"سيدتي نت" يكشف كواليس سهرة برنامج "تغريدة" لليلة رأس السنة

Google+ Print

الثلاثاء 20-12-2016 22:21

حضرت "سيدتي" حصرياً تصوير الحلقة المخصصة لسهرة رأس السنة لبرنامج "تغريدة" الفني في استوديوهات عين الشق، و"تغريدة" برنامج يعنى باستضافة نجوم الفن المغربي والعربي، من إعداد الإعلامية فاطمة الإفريقي وتقديم زينب صابر.
"سيدتي" حضرت كواليس تصوير سهرة رأس السنة التي استضافت عدداً من نجوم "ستار أكاديمي" حنان الخضر وعبد السلام زايد وسعد رمضان وإيهاب أمير، بالإضافة إلى فقرات مع نجوم الراي المغربي الفنانين المختار البركاني وحفيظ الدوزي وفقرة مع رجاء المغربية التي أثارت اهتمام المغاربة عند مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان مراكش الدولي بعد قصة مؤثرة مع الشهرة. وكانت المناسبة فرصة لتقديم التهاني لقراء "سيدتي نت" من طرف عدد من النجوم الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي