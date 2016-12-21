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هل ستدخل ابتسام تسكت عالم التمثيل قريباً؟

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الثلاثاء 20-12-2016 22:54

نجح المخرج هشام الجباري في إقناع الفنانة ابتسام تسكت في ولوج عالم التمثيل في فيلم يحمل عنوان "ألو ابتسام" الذي فضل هشام التكتم عن تفاصيله ، مكتفياً بالقول لـ "سيدتي نت" إنه يراهن على ابتسام التي تملك مقومات فنية تؤهلها بأن تكون ممثلة قادرة على التكيف مع جميع الأدوار لأن لديها حساً فنياً وقدرة على الحركة والتمثيل، مضيفاً بأن ابتسام ستقدم في هذا الفيلم الذي سيتناول قضايا اجتماعية من خلافات زوجية ومشاكل اجتماعية، دور المذيعة. وللعلم فإن المخرج هشام الجباري يجمع بين السينما والتلفزيون وهو صاحب الفيلم السينمائي "دموع إبليس" والسلسلة التلفزيونية الناجحة "دار الورثة" والمسلسل الأمازيغي "الوريث". كما أنه اشتغل على الكثير من المسرحيات الناجحة منها"موعد على العشاء" و "سعد البنات".

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سيدتي