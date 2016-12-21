وزارة الرياضة تخلى مسئوليتها تجاه رئيس اتحاد التايكوندو وتحيله للنيابة

أسماء عمر

أحالت وزارة الشباب والرياضة فرج العمرى رئيس اتحاد التايكوندو إلى النيابة ، وذلك بناء على موافقة المدير التنفيذي بالمجلس القومى للرياضة، حيث تم تقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العليا لعدم تقديم الاتحاد للمستندات الخاصة بالوقائع الواردة بالشكوى.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، أصدر قرارًا بإيقاف فرج العمري رئيس الاتحاد وتجميده بسبب بعض المخالفات في إجراء تعديلات على اللائحة، وكذلك تجميد عضوية محمد جاد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى هجومه على اللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

يذكر أن عادل سرور رئيس لجنة المسابقات السابق سبق وتقدم بشكوى إلى النيابة الادارية ضد وزارة الرياضة لتقاعسهم عن نظر شكواه ضد رئيس اتحاد التايكوندو