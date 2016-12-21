«الزراعة» و«النواب» ينجحان في إنهاء تثبيت 2595 عامل بمشروع التغذية المدرسية

نجحت وزارة الزراعة ممثله في الدكتور علاء عزوز المدير التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية بالتعاون مع النائبان محمود بدر وشريف الورداني في إنهاء أزمة إضراب عمال المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بسبب مطالبتهم بالتثبيت بعد عملهم أكثر من 3 سنوات في المشروع وتحديدا في مصنع المشروع بمدينة السلام.

من جانبه أكد محمود بدر أن مشروع التغذية من أنجح مشاريع وزارة الزراعة ونجح بالتمويل الذاتي في مضاعفة أعداد المصانع والعمال، حيث يعمل بالمشروع ما يزيد عن 5000 عامل وتوجه بالشكر للدكتور علي عزور المدير التفيذى للمشروع والذي أنهي جميع اجراءات الثبيت للعمال بالوزارة وتم إرسالها منذ أكثر من عام إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وأضاف أنهم توجه صباح اليوم بصحبة النائب شريف الورداني نائب السلام والدكتور علاء عزوز إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتقوا المستشار محمد جميل رئيس الجهاز وتأكدوا من إنهاء الأوراق من جانب وزارة الزراعة موضحا أن رئيس الجهاز أكد لهم على البدء في انهاء اجراءت تثبيت الدفعة الأولي والبالغ عددها 2595 عامل من جميع المصانع على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 15 مصنع خلال الأسبوع القادم كما سيتم البدء في تثبيت الدفعة الثانية والبالغ عددهم 2442 بعد انتهاء المرحلة الأولي مباشرة.