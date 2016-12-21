جورج عياد : قطر تسعى لتوسيع هوة الخلاف بين القاهرة والرياض

انتقد المهندس جورج عياد نائب رئيس حزب مصر المستقبل الدور المشبوه التي تقوم به الإدارة القطرية في أثيوبيا وفى ملف مياه النيل التي تمثل قضية امن قومي بالنسبة لمصر.

> وقال جورج على هامش الاحتفالية التي أقامها الحزب أن “الدوحة تحاول أن تستثمر الخلاف الحاصل في وجهات بين القاهرة والرياض، وتسعى جاهدة لتوسيع بؤرة هذا الخلاف للوصول به إلى درجة القطيعة بين البلدين الكبيرين، وأضاف قائلا ” من هذا المنظور يجب أن نرى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الأثيوبية والتي لم تكن مدرجة في الأساس، وجاءت في ساعات من زيارة قام بها مستشار العاهل السعودي السابق إلى أديس أبابا.

وأوضح انه إذا كانت زيارة المسئول السعودي لهذا البلد جاءت ضمن إطار سياسي يحمل طابعي اللوم والضغط على مصر دون الإضرار بمصالحها، فان الزيارة القطرية تستهدف في الأساس تشجيع السعودية على المضي قدما في القطيعة مع القاهرة من خلال الاستثمار في سد النهضة الذي يشكل خطرا على الأمن المائي المصري.

> وتسأل جورج ما هو الجديد.. ولماذا باتت أثيوبيا بين عشية وضحاها مهمة للغاية حتى تُصبح محط اهتمام قادة الخليج؟ وقال: انه من غير المقبول أن نرى هذا التزامن في الزيارتين، إلا من خلال التوصيف التأمري التي اعتادت عليه قطر في التعامل مع مصر، قال إن الإدارة القطرية والمتعاونين معها يخطئون في حساباتهم، إذا توقعوا أن مثل تلك الألعاب الصبيانية يمكن أن تضر بمصر ا وان تجبرها على تغيير توجهاتها السياسية والاستراتيجية في القضايا الخلافية في المنطقة العربية والشرق أوسطية.

> واكد جورج أن مصر التي تغلبت على كل محاولات إسقاطها خلال السنوات الأربع الماضية، وأعادت الأمور إلى نصابها بشكل كبير في سوريا وليبيا، قادرة بكل سهولة على تجاوز تلك التفاهات، وأقول بكل صدق أن هذا البلد بقيادته السياسية وجيشه وشعبه وبتاريخهم العريق مستعدون للذهاب إلى ابعد مدى إذا حاول أحد ما أن يتخطى حدوده الحمراء أو أن يهدد امن هذا البلد.

> كان حزب مصر المستقبل، قد نظم، احتفالية بأحد فنادق القاهرة، لتكريم وتنصيب هيئة مكتب الحزب واللجان النوعية المنتخبة من الجمعية العمومية، أبرزها تنصيب المهندس جورج عياد نائبًا لرئيس الحزب، واحمد رضوان امين السياسات بالحزب، وتعيين خمسة امناء جدد لمحافظات، شمال سينا، أسوان، السويس، بني سويف البحر الأحمر.

> حضر الحفل اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية السابق، والمستشار رضا حجي، رئيس الحزب، ومحمد رضوان امجن الشباب بالحزب، والمهندس جمال عوض عضو مجلس النواب السابق، والدكتور عبد المجيد محمد، امجن عام الحزب، عادل فتحي نائب رئيس الحزب، والمستشار هشام الجيار، إضافة إلى لفيف من أعضاء الحزب بالمحافظات، وأعضاء المكتب التنفيذي، وعدد كبير من الشباب.