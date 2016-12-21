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"تضامن" الأقصر تتعاون مع "تحيا مصر" لإعلان ديوان المديرية خالياً من فيروس سى

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"تضامن" الأقصر تتعاون مع "تحيا مصر" لإعلان ديوان المديرية خالياً من فيروس سى "تضامن" الأقصر تتعاون مع "تحيا مصر" لإعلان ديوان المديرية خالياً من فيروس سى

>الأقصر – أحمد مرعى

أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم التعاون مع مركز تحيا لعلاج فيروس سي بالمجان بالحبيل وذلك لتنظيم حملة داخل ديوان المديرية لأخذ عينات لكافة الموظفين والعاملين بها، تمهيداً لإعلان مديرية تضامن الأقصر خالية من فيروس سي.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه في مجال عمل الجمعيات الأهلية، تم التنسيق مع الدكتور سمير الدميري مسؤل المركز، وجاري الإعداد لتنظيم مؤتمر مع ٣٠٠ جمعية أهلية يتم العمل من خلالها حملات مكثفة للقضاء علي فيرس سي.

وقال أحمد عبيد، أنه أصبح للمديرية حالياً دور محوري في جميع القضايا التي تهم المواطن الأقصري، وهو الدور الرئيسي للتضامن الذي هم بصدد إستعادته بقوة ونجاح في كافة أرجاء مدن وقري محافظة الأقصر.

 


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