«الزراعه» و«النواب» ينجحان في إنهاء تثبيت 2595 عامل بمشروع التغذية المدرسية

نجحت وزارة الزراعه ممثله في الدكتور علي عزوز المدير التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية بالتعاون مع النائبان محمود بدر وشريف الورداني في إنهاء أزمة إضراب عمال المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بسبب مطالبتهم بالتثبيت بعد عملهم أكثر من 3 سنوات في المشروع وتحديدا في مصنع المشروع بمدينة السلام.

> من جانبه أكد محمود بدر أن مشروع التغذية من أنجح مشاريع وزارة الزراعة ونجح بالتمويل الذاتي في مضاعفة أعداد المصانع والعمال، حيث يعمل بالمشروع ما يزيد عن 5000 عامل وتوجه بالشكر للدكتور علي عزور المدير التفيذى للمشروع والذي أنهي جميع اجراءات الثبيت للعمال بالوزارة وتم ارسالها منذ اكثر من عام إلي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة .

> وأضاف انهم توجه صباح اليوم بصحبة النائب شريف الورداني نائب السلام والدكتور علاء عزورز الى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والتقوا المستشار محمد جميل رئيس الجهاز وتاكدوا من انهاء الاوراق من جانب وزارة الزراعة موضحا ان رئيس الجهاز أكد لهم على البدء في انهاء اجراءت تثبيت الدفعة الاولي والبالغ عددها 2595 عامل من جميع المصانع على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 15 مصنع خلال الأسبوع القادم كما سيتم البدء في تثبيت الدفعة الثانية والبالغ عددهم 2442 بعد انتهاء المرحلة الأولي مباشرة.