«سلام فاتر» بين «ترامب» و«أوباما» و«شجاعة»طفل عراقى…أقوى صور2016

تصدرت صورة السلام الفاتر بين الرئيسين الأمريكين .الحالى “باراك اوباما” والمقبل المنتخب”دونالد ترامب”،قائمة أقوى صور 2016التى اختارتها وكالة انباء “رويترز”.

> ومع إختلاف مكان وموقع الأحدث، والتي تنوعت بين السياسة، الرياضة، والفن، إلأ أن أبرز ما في الصور ،كان مهارة مصوريها فى رصد المشاعر الأنسانية،حيث رصد أحدهم شجاعة وإصرار طفل عراقى على إنقاذ ماشيته من جحيم الحرب،بينما ألتقط اخر إستغاثة عيون طفلة من ضحايا الهجرة الغير شرعية ،وهى بين يدى أحد حراس الموانى باليونان،وتفاعل أخر مع معاناة اليمنية “سعيدة أحمد” التى غزت الأمراض جسدها النحيل.