السيسى يجتمع بقيادات الدولة لمناقشة التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب

عَقد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، بالإضافة إلى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى، ووزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته عدة دول من عمليات إرهابية متفرقة، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة مصر لمساعيها من أجل تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وخاصةً فى ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، فضلاً عن الدفع نحو تبنى المجتمع الدولى لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن الجوانب التنموية والثقافية والفكرية إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية.

وتطرق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم اللازم للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التى تم إنشائها مؤخراً بمجلس الوزراء، والتى تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة الأمنية بهدف توفير إطار مؤسسى ومنظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين تعامل كافة جهات الدولة معها.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة الموقف الاقتصادى الراهن، وقدّم رئيس البنك المركزى تقريراً حول المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ولاسيما فى ضوء القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها الشهر الماضى، مشيراً إلى التقرير الأخير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الذى أكد على تمتع الاقتصاد المصرى بنظرة مستقبلية مستقرة.

كما أشار رئيس البنك المركزى إلى أن موافقة البنك الدولى على صرف الشريحة الثانية من القرض المخصص لمصر من شأنه أن يعزز احتياطى النقد الأجنبى المتوفر لدى البنك المركزى، مما سيكون له تأثيرات إيجابية على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

ووجه الرئيس بضرورة مواصلة الحكومة لجهودها من أجل التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم واحتواء تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار بعض السلع. ووجه سيادته أيضاً بالاستمرار فى الرقابة المكثفة على الأسواق وضمان محاسبة سعى البعض لاستغلال الظرف الاقتصادى لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك الخطوات التى يتم اتخاذها لإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من منطقة جنوب الرسوة فى بورسعيد ومدن بدر والسادات والعاشر، على أن تتضمن منشآت صناعية جاهزة للتشغيل ومتكاملة الخدمات والمرافق، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية.

وأكد الرئيس السيسى على ضرورة الإسراع من وتيرة إنشاء التجمعات الصناعية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير كافة التراخيص لها وتقدم التسهيلات اللازمة لتمكينها من بدء الإنتاج فى أقرب فرصة.