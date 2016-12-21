بلاغ للنائب العام يتهم عضو مجلس النواب بالتعدى على مواطن وسحله ببولاق أبو العلا

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المواطن حمدى أحمد صادق أحمد، ضد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، يتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب وسحب سيارته الملاكى منه.

وذكر البلاغ، المقيد برقم 6036 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، أن الشاكى قام بشراء سيارة «كيا سيراتو» عام 2011 موديل السنة، من معرض محمد أحمد المسعود، حيث قام بدفع مبلغ مالى يقدر بـ38 ألف جنيه كدفعة أولى، و 5 الأف جنيه لبوليصة التأمين، فضلاَ عن الفى جنيه رسوم تسجيل السيارة بإجمالى 45 ألف جنيه.

وأضاف البلاغ، أنه عقب استلام السيارة مباشرة بأسبوع وقعت ثورة 25 يناير 2011، ومع استمرار حالات سرقة السيارات قام الشاكى بتخزين السيارة فى أحد الجراجات المجاورة لمديرية أمن الفيوم، حيث المحافظة التى يقطن فيها الشاكى، حتى لا تتعرض السيارة لأى أذى أو سرقة، ونتيجة أحداث الثورة تأخرت فى دفع 3 أقساط للسيارة.

وأشار البلاغ، الى أن محمد أحمد المسعود، صاحب المعرض، استدعى الشاكى لحل أزمة الأقساط، ونظرًا لأن الشاكى يتعامل مع المشكو فى حقه منذ ما يقرب من 25 سنه، فقرر له أن الثورة هى التى تسببت فى تأخير دفع الأقساط، وعقب الاتفاق معه على تسديد الأقساط، انصرف الشاكى إلا أنه لم يجد سيارته أمام المعرض كما تركها، وحينما توجه الى سكرترية المسعود للسؤال عن السيارة، أجابوه قائلين: “الريس بيقولك مفيش عربيات عندنا وإحنا عربيتنا عندنا وفلوسك عندك”.

وأوضح البلاغ، أن الشاكى تحرك من معرض المسعود ببولاق، إلى معرضه بسفنكس، للوصول إلى صاحب المعرض، فقام مساعد المسعود ويدعى “رضوان” بالتعدى عليه بالضرب والسحل، ثم اتجه الى قسم شرطة العجوزة لتحرير محضر بالواقعة، ومرت الأيام دون أن يصل الشاكى إلى حل مع المشكو فى حقه، حتى قدوم انتخابات مجلس الشعب، وكى يستطيع المسعود خوض الانتخابات أجرى اتصالًا هاتفيًا بالشاكى للتنازل عن المحاضر المقدمة ضده حتى يتمكن من الناحية القانونية من خوض الانتخابات وسوف يقوم بحل أزمته معه.

وتابع البلاغ، أن زوجة محمد أحمد المسعود، صاحب المعرض، اتصلت به هى الأخرى للتفاوض معه فى التنازل عن المحاضر، وحينما استجاب لرغبتهم، وخاض المسعود الانتخابات عن دائرة بولاق أبو العلا، ما نتج عنه نجاحه فى الدائرة، إلا أنه عاد ليتنصل منه مرة أخرى دون أن يفى بوعده.