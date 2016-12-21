«بشري» تكشف تفاصيل «الدخول فى الممنوع» على «عين»

كتبت – إنجي لطفي

رصدت كاميرا برنامج «عين » كواليس مسلسل «الدخول في الممنوع »، والتقت بأبطال المسلسل من ضمنهم الفنانة بشرى والفنان حسام داغر.

وتحدثت الفنانة بشرى، لشيرين سليمان عن دورها فى المسلسل قائلة، “اللوك اختلف تمامًا نظرًا لتوقف المسلسل لعام و8 شهور، ولذا بذلنا مجهود كبير لاستعادة لوك الشخصية واستكمال المشاهد القديمة”، مضيفة، ”المسلسل كان انتهى بنسبة 70%، و كان لابد من استكماله وسوف خارج شهر رمضان، وكان مقررًا أن يكون 30 حلقة ثم امتد إلى 45 حلقة”.

و عن دورها فى المسلسل قالت بشرى ، “أقدم شخصية ملك التي تنتمى إلى عائلة كبيرة وتعيش فى أمريكا، ثم تعود للوطن والمسلسل كوميدى سياسى”، وأجابت عن سؤال شيرين، حول سر جمالها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى، وأنها كانت تشبه الفنانة شريهان إلى حد كبير، قائلة، “أن ذلك يرجع للميك أب والفستان الذي صممه الرائع هانى البحيرى”.

وكشفت بشرى عن أهم مكالمة فى حياتها، وهى من الفنانة الكبيرة شريهان التي أخبرتها أنها متابعة جيدة لأعمالها، وتحب وجودها على الشاشة وتحترم آرائها وثقافتها، وأضافت بشرى، أن الفنان حسام داغر، قال إنه يقدم شخصية كوميدية، وهو شقيق للفنانة أمينة فى المسلسل، وهم من أبناء الريف، ثم يذهبون للقاهرة، ولهما أحلام وتطلعات كبيرة ثم يرتفع شانهم فى المجتمع وهم لا يفقهان أى شىء، مضيفًا أنه يقدم فيلمًا جديد فى نصف العام اسمه ” بنك الحظ ” مع الفنان بيومى فؤاد، وإخراج احمد الجندى وإنتاج طارق العريان، وأنه سعيد باستئناف تصوير المسلسل، وسعيد بالعمل مع «بشرى»، وكل فريق العمل، وكشف أن توقف المسلسلات فى الوقت الحالى أصبح شىء عادى قد يرجع لظروف إنتاجية.

وقالت الفنانة أمينة،إن دورها فى المسلسل “سناء بيومى ” هى شخصية مجنونة شريرة أحيانًا ولذيذة أحيانًا آخرى، وكل هدفها فى الحياة أن تتزوج من سيف هريدى، وتسير على خطاه فى كل شىء، وتقوم بتوصيل أفكاره للناس وتتسبب فى دمار البلد فى النهاية.

> وكشفت بشرى عن قيامها بنظام غذائى صحى، وأنها فقدت الكثير من وزنها، مضيفة، أن هناك البوم غنائى قادم، تتمنى نجاحه، وبالنسبة للسينما تستعد لفيلم جديد، بينما رفضت آخر احترامًا لجمهورها ،لأن الشعب المصرى طيب ويعتقد ان الأدوار التي يقدمها الممثل تعبر عن شخصيته الحقيقية.

فيما قدمت أسرة برنامج «عين» العزاء لأسرة الفنان الراحل أحمد راتب، وأذاعت أجزاء من آخر حوار له مع شيرين سليمان، كان قد تحدث خلاله عن آخر مسرحياته ” بلد السلطان “، ومشاركته في تصوير مسلسل “الأب الروحى “مع النجم محمود حميدة، والفنان أحمد فلوكس.