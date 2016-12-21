حبس شقيق مالك شركة عقارية 3 سنوات بتهمة بيع وحدات سكنية وهمية

كتب سليم على

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر مصطفى رشدى وضياء الدين صبحى، بحبس شقيق مالك شركة "مصر للاستثمار العقارى" غيابيا 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، بتهمة بيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية.

تقدم مواطنون ببلاغ يتهم فيه حمادة محمود مصطفى إبراهيم شقيق باسم مالك شركة مصر للاستثمار العقارى بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التى يمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتمت إحالته لمحكمة جنح الدقى للمحاكمة.