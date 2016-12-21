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«البدرى» يؤكد جاهزية الأهلى للمنافسة على البطولة الأفريقية

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«البدرى» يؤكد جاهزية الأهلى للمنافسة على البطولة الأفريقية «البدرى» يؤكد جاهزية الأهلى للمنافسة على البطولة الأفريقية

حسام البدرى

(أ.ش.أ)

أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، أن الفريق جاهز للمنافسة على اللقب والعودة لمنصة التتويج مرة أخرى من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضاف البدرى، أن المنافسة على اللقب الأفريقي في دوري أبطال افريقيا في النسخة القادمة، يزداد صعوبة فى ظل الشكل الجديد بإقامة دوري المجموعات من دور 16، وليس من دور الثمانية مما يزيد من عدد المباريات ومن حجم المنافسة.

وأشار البدري، أن الشكل الجديد لدوري الأبطال سيزيد من إرهاق اللاعبين نتيجة لزيادة عدد المباريات بخلاف مباريات الدوري والكأس ومشاركات اللاعبين مع الوطني، وهو ما سيتسب في إرهاق اللاعبين.

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