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استيراد 78 ألف رأس ماشية من السودان بسعر 75 جنيهًا بالأسواق

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استيراد 78 ألف رأس ماشية من السودان بسعر 75 جنيهًا بالأسواق استيراد 78 ألف رأس ماشية من السودان بسعر 75 جنيهًا بالأسواق

ماشية أفريقية

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق على استيراد 78 ألف رأس ماشية، من السودان، لطرحها في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، بسعر 75 جنيهًا للكيلوجرام، بما يقل حوالي 35 جنيهًا عن الأسواق، على أن يتم تجديد التعاقدات لكميات أخرى بعد نفاذ الكميات المتفق عليها.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي مصيلحي، اليوم، بأن أول شحنة من التعاقد وصلت إلى أبو سمبل في أسوان والغردقة، حيث يتم ذبحها في المجازر المصرية وطرحها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركات “النيل، والأهرام، والإسكندرية”، والمنافذ الحكومية لوزارة التموين، حتى لا يتم تسريبها إلى السوق السوداء والمطاعم و المصانع وبيعها في الأسواق بسعر أعلى.

وأوضح مصيلحي، أنه يتم يوميًا ذبح أكثر من 300 رأس من الماشية السوداني في مجازر أبو سمبل والغردقة، ويتم نقلها في سيارات مبردة إلى المجمعات الاستهلاكية، حسب طلب كل شركة، مشيرًا إلى أنه صدرت تعليمات إلى الشركات بزيادة المعروض، وأن يتم الطرح في كافة الفروع مع التركيز علي المناطق الشعبية والأكثر زحامًا.

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