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غدا…صندوق التنمية الثقافية يحتفل بالذكرى24 لرحيل فريد الأطرش

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غدا…صندوق التنمية الثقافية يحتفل بالذكرى24 لرحيل فريد الأطرش غدا…صندوق التنمية الثقافية يحتفل بالذكرى24 لرحيل فريد الأطرش

إحتفال بالذكري الـ 24 لرحيل الموسيقار فريد الأطرش، يقيم قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. نيفين الكيلاني، حفلا غنائيا تحييه فرقة الفن الأصيل بقيادة الفنان فريد عادل، وذلك في السابعة من مساء غدا الخميس 22 ديسمبر.
> الحفل يقام بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، وتقدم الفرقة باقة من أجمل أغاني فريد الأطرش ومنها معزوف “توته”، “نورا نورا ” محمد سليم، “الحياة حلوة” مصطفي راضي، “أحبابنا يا عين” و”يا دلع دلع ” زينب المصري، “هلت ليالي ” إبراهيم عبد المنعم،” نجوم الليل” محمد العجمي، “حبايبي يا غايبين” و” علشان ماليش غيرك” محمد وحيد، “مانحرمش العمر منك” و” جري إية يا عزالنا ” مريم محمد، “لحن الخلود” و”بنادي عليك” محمود درويش، ويختتم الحفل بأغنية يا “بلادي” أداء فريد عادل ومريم محمد
> كما يتضمن الإحتفال افتتاح معرضا للصور لمراحل مختلفة من حياة الموسيقار الراحل من أرشيف الجمعية، وكلمة للفنان عادل السيد رئيس الجمعية عن الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

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