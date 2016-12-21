عرض فيلم «حكاية حلم» على شاشة دريم بمناسبة 15 عامًا على انطلاقها الأحد المقبل

كتبت – إ نجي لطفي

تعرض قناة دريم، الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، على شاشتها، الفيلم التسجيلي الخاص ” حكاية حلم” بمناسبة مرور 15 عامًا على انطلاقها.

وتدور فكرة الفيلم حول سرد الأحداث التي مرت بالقناة وكيف انطلقت؟، وكيف تفاعلت مع الأحداث في مختلف الظروف السياسية؟، والضغوط التي كانت تتعرض لها القناة، وكيف كانت القناة ضمير الشعب المصري؟، والصدمات مع الإخوان وتعرض القناة لقطع البث في عهدهم.

وكان دكتور محمد خضر قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة ONA، أن الفيلم سجل شهادات نجوم القناة منذ إطلاقها حيث يظهر في الفيلم الإعلامية منى الشاذلي، والإعلامية جيهان منصور، والإعلامي مفيد فوزي، والإعلامي حافظ الميرازي، والكابتن أحمد شوبير، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي أحمد المسلماني، والإعلامية رشا نبيل، وحنان الديب وأشرف رياض.

وأوضح خضر، أنه و الدكتور أحمد بهجت مالك القناة أيضًا، سيتحدثون عن كيفية تأسيس القناة؟، والضغوط التي مورست على القناة من مختلف الأنظمة السياسية، وكيف تفاعلت القناة مع مختلف الأحداث السياسية؟.