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ضبط صراف بتهمة اختلاس ٢٨ ألف جنيه بإذاعة شمال سيناء

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ضبط صراف بتهمة اختلاس ٢٨ ألف جنيه بإذاعة شمال سيناء ضبط صراف بتهمة اختلاس ٢٨ ألف جنيه بإذاعة شمال سيناء

أرشيفية

كتب – أحمد أبو دراع

ألقت قوات الأمن بشمال سيناء القبض على صراف مالي يعمل بقطاع الأمن بإذاعة شمال سيناء، لاختلاسه مبلغ ٢٨ ألف جنيه من مرتبات الموظفين.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم التحفظ على “ا.ا.د.”، ويعمل صراف بقطاع الأمن التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بإذاعة شمال سيناء، بعد أن اتهمه العاملون باختلاس مبلغ ٢٨ ألف جنيه منذ شهر مايو الماضى، من مرتبات الموظفين.

وحرر العاملون المحضر رقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٦، جنح ثالث العريش، بقسم شرطة ثالث العريش يتهمونه بسرقة أموالهم، وعلى الفور تمكن أفراد مباحث القسم من القبض على المتهم، والتحفظ عليه لحين عرضه على النيابة العامة.

 

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