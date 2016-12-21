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القبض على عاطلين كونا عصابة لسرقة المساكن والمنازل بالقناطر

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القبض على عاطلين كونا عصابة لسرقة المساكن والمنازل بالقناطر القبض على عاطلين كونا عصابة لسرقة المساكن والمنازل بالقناطر

>القليوبية - خالد حجازى

 

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين كونا عصابة لسرقة المساكن والمنازل بدائرة مركز شرطة القناطر.

 

أخطر اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، وتبين أن وراء هذه الحوادث "حمدي .ا .ا " عاطل سبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، و"محمد. أ .م " عاطل ، إذ كون المتهمان تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقات المساكن بأسلوب كسر الابواب وشباك المطبخ للادوار الارضيه. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان بأكمنة أعدت لذلك وبمواجهتهما، بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وأقرا بارتكاب 7 وقائع.

كانت البلاغات أنهالت علي المقدم أحمد الخولي رئيس مباحث مركز القناطر من المواطنين بتعرض مساكنهم للسرقة.

 

 


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