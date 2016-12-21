وزير الخارجية اليمنى يلتقى أمين عام الجامعة العربية لبحث الأوضاع باليمن

كتب مصطفى عنبر

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافى اليوم بالقاهرة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تطورات الأوضاع ومستجدات المشهد السياسى فى اليمن.

وأعرب عبد الملك المخلافى عن تقدير الجمهورية اليمنية وامتنانها لجهود الأمين العام ولدور الجامعة العربية ووقوفها إلى جانب اليمن ودعمه لتحقيق تطلعات اليمنيين فى الأمن والاستقرار.

وأطلع الوزير المخلافى أمين الجامعة العربية على تطورات الأوضاع فى اليمن والجهود المبذولة للعودة إلى المسار السياسى وتجاوز التحديات والصعوبات التى تواجهها اليمن.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافى أن حكومة الجمهورية اليمنية تدرك أن الحوار والحل السلمى هما الخيار الحقيقى الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى، مشيرًا إلى حرصها على حقن دماء اليمنيين وتطبيع الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار وإحلال السلام فى اليمن، استنادًا على المرجعيات الأساسية المتفق عليها للعملية السياسية وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

من جهته أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استمرار دعم الجامعة لليمن ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية، لافتًا إلى ضرورة أن يكون حل الأزمة اليمنية فى إطار المرجعيات الأساسية المتفق عليها والتى تُشكّل جميعها الأساس الحقيقى لخروج اليمن من أزمته.

وجدد أبو الغيط التزام الجامعة الدائم بوحدة اليمن، وسيادتها، واستقلالها وسلامة أراضيها، مدينًا كل الإجراءات الأحادية المتخذة من قبل الميليشيات الحوثى صالح وتشكيلهم لحكومة غير شرعية فى صنعاء، والتى تعمل على تقويض عملية السلام، وحضر اللقاء السفير رياض العكبرى المندوب الدائم لجامعة الدول العربية.