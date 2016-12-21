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الكويت تتبرع بـ 4 ملايين دولار للمنظمة الدولية للهجرة دعما للنازحين العراقيين

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الكويت تتبرع بـ 4 ملايين دولار للمنظمة الدولية للهجرة دعما للنازحين العراقيين الكويت تتبرع بـ 4 ملايين دولار للمنظمة الدولية للهجرة دعما للنازحين العراقيين

>بغداد فى (أ ش أ)

تبرعت الكويتية بمبلغ 4 ملايين دولار لدعم مساعدات المنظمة الدولية للهجرة للعراقيين الذين نزحوا نتيجة العمليات العسكرية العراقية لتحرير الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي.. حيث نزح أكثر من 106 آلاف عراقى منذ انطلاق عمليات "قادمون يانينوى" فى 17 أكتوبر الماضى وهم فى حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وخاصة فى ظل الشتاء قارس البرودة وسقوط الأمطار.

وقال قنصل الكويت فى أربيل عاصمة كردستان العراق عمر الكندرى، فى تصريح صحفى، إن مساعدة العائلات النازحة من الموصل يعتبر من أولويات دولة الكويت، ونحن سعداء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة فى استخدام التمويل بشكل أكثر فاعلية لتوفير الاحتياجات العاجلة للنازحين.

وأشار إلى أن العمل الإنسانى الكويتى هو جزء من مبادرة " الكويت تقف إلى جانبكم" التى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتخفيف معاناة النازحين بسبب القتال ضد داعش.

ويوفر التمويل تجهيزات الشتاء الضرورية والتى تتضمن الوقود والملابس والبطانيات والفرش والمعدات الطبية ولوازم إعداد الخبز "الصاج" إضافة إلى المواد العينية ومنها 2000 خيمة لمواقع المنظمة الدولية للهجرة الطارئة والتى تستضيف حالياً أكثر من 12400 نازح.. وقدمت الكويت الدعم استجابة المنظمة الدولية للهجرة للازمة الحالية فى العراق لتوفير الوقود وطرود الشتاء للمواد العينية.

ومن جانبه، شكر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالعراق توماس لوثر فايس الكويت على التبرع السخى الذى سيساعد بصورة مباشرة العراقيين الأكثر تأثراً بعمليات الموصل، وقال "نتطلع إلى العمل معاً لتوسيع استجابتنا الانسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين وخاصة خلال الشتاء البارد".

على صعيد متصل، وزعت وزارة الهجرة مساعدات إغاثة للأسر النازحة فى محافظتى كربلاء والأنبار بالتعاون والتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي.. منها 10208 حصة من المساعدات الغذائية للأسر النازحة فى كربلاء جنوبى العراق و 1200 حصة من المساعدات العينية بالأنبار غربى العراق.

 


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