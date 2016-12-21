سترة ناسفة مزيفة تثير الرعب خلال محاولة سطو في فرنسا

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية يوم الأربعاء إن لصين كانا يعتزمان السطو على مصرف في باريس ألبسا ضحيتهما سترة اعتقد الرجل والشرطة أنها ناسفة مما أثار الرعب في المكان لفترة قصيرة قبل اكتشاف زيفها.

وبحسب رويترز هرب اللصان اللذان كانا يعتزمان سرقة شحنة المال التي كانت ستسلم للمصرف خاويي الوفاض عندما تمكن الرجل من الوصول إلى زر الإنذار.

غير أن الشرطة اتخذت احتياطاتها لدى الوصول إلى المكان واستدعت فريق مفرقعات قبل تأكيد أن الموظف كان ضحية إنذار كاذب والسترة كانت خالية من المواد المتفجرة.

وتتزايد المخاوف في فرنسا من أي هجوم محتمل لإسلاميين متشددين إذ قُتل أكثر من 230 شخصا في هجمات خلال عامين.

ووقعت محاولة السطو الفاشلة يوم الأربعاء في شمال شرق باريس. وقالت مصادر الشرطة إنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها لصوص هذا التكتيك لإجبار موظفي الشركات التي تنقل الأموال للمصارف على تسليمهم المبالغ المالية.