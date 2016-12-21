بالصور.. نبيلة مكرم: اجتماع قناة السويس ختام جيد لمؤتمر "مصر تستطيع"

الإسماعيلية: محمد عوض - جمال حراجي - تصوير محمد عوض

قالت الدكتور نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اجتماع وفد من العلماء المشاركين بمؤتمر" مصر تستطيع"، بقناة السويس يعتبر ختام جيد للمؤتمر.

وترأست مكرم وفدا من علماء شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي أقيم بمدينة الغردقة قبل أيام، في اجتماع بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بمدينة الإسماعيلية، لمناقشة كيفية تطوير عمل قناة السويس والموانئ المحيطة بها.

وأضافت وزير الهجرة للصحفيين عقب الاجتماع، " كان مهما أن نلتقي بالفريق مميش، لأن فعاليات المؤتمر ركزت على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كان يجب أن نعرف كيف يفكر المسئولون هنا ولتقديم المساعدة".

وأضافت " أغلب المشاركين في المؤتمر غادروا مصر لارتباطهم بأعمال خارجية، ولكني حرصت على دعوة من بقي منهم لحضور اللقاء وعرض تصورات لتطوير العمل بالمنطقة".

وقالت" سنعمل على أن يكون المؤتمر بشكل سنوي، والعام المقبل سنركز على قضية التعليم ، ونعمل على حصر العلماء المصريين بالخارج المهتمين بالتعليم ليكونوا مشاركين في مؤتمر العام المقبل".

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