إحالة واقعة ضبط مصنع أدوية عشوائى إلى النيابة العامة بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

أمر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بإحالة أوراق مصنع تعبئة وتصنيع أدوية فيروس سى العشوائي، بمدينة المنزلة، إلى النيابة العامة، لإعمال شئونها ويشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن المحافظ أمر أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة لحصر مضبوطات المصنع والتحفظ عليها، وقد شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الفاسدين، وتم تشكيل فريق برئاسة مدير الإدارة الصحية بالمنزلة والتفتيش الصيدلى والرقابة التجارية، ورئاسة ومباحث مركز المنزلة، وتم التوجه إلى العقار المذكور والكائن بشارع عبد المنعم رياض بمدينة المنزلة.

وتبين أن المصنع العشوائى غير المرخص، يدار بدون أوراق رسمية، وقد تم ضبط آلات ومعدات للتصنيع تحمل أسماء تجارية لأدوية علاج فيروس س، كما تم ضبط ١٩٠ كرتونة بها برطمانات فارغة لتعبئة الدواء بها، و ٦٠٠ زجاجة من أدوية العلاج ذاته.

وتم ضبط براميل بلاستيك سعة (٢٠-٣٠-٥٠ لتر) يتم صناعة الدواء الشراب، كما تم ضبط كميات هائلة من المواد الخام والكيماوية التى تحمل تواريخ صلاحية سارية وأخرى منتهية، كذلك تم ضبط ٥٠٠ ألف ستيكر لوضعها على الزجاجات المحلية الصنع والمستوردة، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأغلفة والعبوات الفارغة وأخرى معبأة .

وتبين أن المصنع مقام داخل ثلاث شقق فى العقار المشار اليه بالأدوار الأرضى والأول والثانى العلويين، وقد تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، لتولى التحقيق فى الواقعة.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة التى تضمن سلامة المواطنين، وتحافظ على صحتهم وكذلك التصدى للمخالفين، ليكونوا عبرة لغيرهم من الفاسدين، والجشعين الذين يتاجرون بأرواح المواطنين.