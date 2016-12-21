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بالصور.. مهاب مميش: ندرس توسعات بموانئ بورسعيد والسخنة للتعامل مع تطور التجارة البحرية

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بالصور.. مهاب مميش: ندرس توسعات بموانئ بورسعيد والسخنة للتعامل مع تطور التجارة البحرية بالصور.. مهاب مميش: ندرس توسعات بموانئ بورسعيد والسخنة للتعامل مع تطور التجارة البحرية

>الإسماعيلية: محمد عوض - جمال حراجي

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المخطط العام لموانئ العين السخنة وشرق بورسعيد يستهدف توسع مناطق الدعم اللوجيستى لاستيعاب حجم التجارة المتوقع تداولها عبر الموانئ المصرية وتطور أجيال سفن الحاويات.

 

وألتقى مميش بالدكتور مصطفى عبد المقصود رئيس معهد الهندسة البحيرة بجامعة هامبورج التكنولوجية، اليوم ضمن وفد من علماء شاركوا فى مؤتمر" تستطيع"، اليوم، الأربعاء، بمركز التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية.

 

وأضاف مميش، نسعى للتأكيد على ثقافة القيمة المضافة على البضائع المنقولة بحرا عبر الموانئ المصرية، من خلال مناطق للصناعات التكميلية تفتح سوقا للعمل فى مصر، وتساعد فى تطور التجارة العالمية.

 

وكان مؤتمر "مصر تستطيع" الذى عقد قبل أيام بمدينة الغردقة قد أوصى بالاهتمام بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محور قناة السويس، ومحافظات البحر الأحمر، وإنشاء مركز دعم لوجيتسى، واستحداث نوع جديد من القطارات لنقل البضائع بين الموانئ، وإنشاء مجموعة عمل لوضع وحوكمة نظم المعلومات.

 

وقال طارق حسنين المتحدث الرسمى باسم هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع الذى عقد بمبنى التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية، صباح الأربعاء: "بدأت هيئة قناة السويس مرحلة جديدة بتكليف الفريق مهاب مميش بتطوير العمل بالموانئ الستة المقامة على مداخل القناة".

 

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يلقي كلمته خلال الاجتماع

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يلقي كلمته خلال الاجتماع

وفد من علماء مؤتمر " مصر تستطيع" يناقش تطوير مشروعات قناة السويس

وفد من علماء مؤتمر " مصر تستطيع" يناقش تطوير مشروعات قناة السويس

الفريق مميش : نضع خطة لتوسعات الموانئ والقناة لتناسب تطور التجارة البحرية .

الفريق مميش : نضع خطة لتوسعات الموانئ والقناة لتناسب تطور التجارة البحرية .

صورة تذكارية لوفد وزارة الهجرة مع مسئولي قناة السويس

صورة تذكارية لوفد وزارة الهجرة مع مسئولي قناة السويس

رئيس الهيئة يهدي وزير الهجرة درع قناة السويس الجديدة

رئيس الهيئة يهدي وزير الهجرة درع قناة السويس الجديدة

وزير الهجرة ورئيس الهيئة ورئيس معهد الهندسة البحرية بهامبورج

وزير الهجرة ورئيس الهيئة ورئيس معهد الهندسة البحرية بهامبورج

الدكتور مصطفي عبد المقصود رئيس معهد الهندسة البحرية يطرح مشروع تطوير الموانئ

الدكتور مصطفي عبد المقصود رئيس معهد الهندسة البحرية يطرح مشروع تطوير الموانئ

نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة تترأس وفد لاجتماع بالفريق مهاب مميش

نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة


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