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الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي فيما يتصل بهجوم برلين

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الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي فيما يتصل بهجوم برلين الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي فيما يتصل بهجوم برلين

الشرطة الألمانية_أرشيفية

قال الموقع الإلكتروني لمجلة دير شبيجل الألمانية إن شرطة ألمانيا تبحث عن تونسي بعدما عثرت على وثيقة هوية أسفل مقعد سائق شاحنة استخدمت في دهس حشد بسوق لعيد الميلاد مساء الاثنين مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وأضافت أن الوثيقة تحمل اسم رجل ولد في مدينة تطاوين التونسية عام 1992 ويدعى أنيس ويعتقد أيضا أن المهاجم يستخدم أسماء وهمية.

وبحسب رويترز ذكرت صحيفة بيلد أن الرجل معروف لدى الشرطة بأنه قد يكون خطيرًا وجزءًا من إسلامية كبيرة.

واعتقلت الشرطة في بادئ الأمر طالب لجوء باكستانيا قرب المكان لكنها أطلقت سراحه دون اتهامات يوم الثلاثاء.

وحذرت السلطات من أن المهاجم طليق وقد يكون مسلحا. وليس من الواضح إن كان المهاجم تصرف بشكل منفرد أم مع آخرين.

واقتحمت الشاحنة التي تزن 25 طنا أكواخ البيع الخشبية التي تبيع النبيذ والنقانق وأصابت نحو 45 شخصا.

وعُثر على سائق الشاحنة البولندي مقتولا داخلها. وذكرت بيلد أنه كان على قيد الحياة إلى أن وقع الهجوم.

ونقلت الصحيفة عن محقق قوله إن عراكا نشب حتما مع المهاجم الذي ربما يكون مصابا.

 

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