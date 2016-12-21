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العثور على جثث 3 أشخاص بمنزلهم في الشارقة

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العثور على جثث 3 أشخاص بمنزلهم في الشارقة العثور على جثث 3 أشخاص بمنزلهم في الشارقة

 تحقق شرطة الشارقة في ملابسات وفاة ثلاثة أشخاص من الجنسية الباكستانية عثر على جثثهم في منزل يقطنونه بمنطقة القادسية فيما تشير الدلائل الأولية الى تعرضهم للاختناق جراء استنشاقهم لغاز ثاني أكسيد الكربون.

وعثر على المتوفين الذين يعلمون في أماكن مختلفة ويقطنون منزلا واحدا وتبلغ أعمارهم "٢٤،٤٥،٣٨" سنة عن طريق شخص جاء الى المنزل لتفقدهم وقام بالاتصال بالشرطة .

وفور تلقي الشرطة بلاغاً بالواقعة توجه فريق من التحقيقات من الإدارة العامة للبحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة لموقع الحادثة وتم تصوير الواقعة ورفع البصمات، وبعد الانتهاء من الإجراءات كافة، أمر وكيل النيابة بتحويل الجثث للمختبر الجنائي للتعرف إلى الأسباب الحقيقية للوفاة وإذا ما كان هناك شبهة جنائية وراء موتهم.

 

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