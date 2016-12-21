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تأجيل محاكمة المتهمين في قضية«ستاد الدفاع الجوى للغد لاستكمال الشهود

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تأجيل محاكمة المتهمين في قضية«ستاد الدفاع الجوى للغد لاستكمال الشهود تأجيل محاكمة المتهمين في قضية«ستاد الدفاع الجوى للغد لاستكمال الشهود

أحداث الدفاع الجوي

مراسل ONA

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظر محاكمة 16 متهمًا، من بينهم سيد مشاغب القيادي بمجموعة “ألتراس وايت نايتس”، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الدفاع الجوي”، لجلسة غدًا الخميس، لاستكمال الشهود.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والتلويح بالعنف وحيازة مواد مفرقعة تتمثل فى الألعاب النارية، دون ترخيص من الجهة المختصة بذلك.

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