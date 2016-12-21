دويتوهات 2016..”الشعبى”موضة..و”الوطنى”مسيطر

كتب -مصطفى حمزة

بمختلف ألوان الغناء “رومانسى”،”شعبى”،”وطنى” ،و”الدينى” ،عاد “الدويتو” بقوة ليصبح أهم ملامح الساحة الغنائية عام 2016،لاسيما بعد أن تصدى لتقديمه النجمين الأبرز فى عالم الأغنية العربية “عمرو دياب”و”محمد منير”.

والمفارقة أن الأغاني الوطنية كانت الدافع الأساسى لتقديم غالبية الدويتوهات، فمثلما اجتمع “دياب” و”منير” للغناء من أجل “القاهرة”،تعاون فريقى “وسط البلد” و”مسار إجبارى “بأغنيتهما “يارب”،وغنت أصالة مع احمد فهمى لسوريا”عيش سكر ..وطن”.

وفى احتفال بالعيد الوطنى للإمارات تعاون محمد عبده مع حسين الجسمى فى “قمة الحب”،وقدمت أحلام بصحبة فايز السعيد”مرايا العز”.

أما شيرين صاحبة الرصيد الأكبر فى أغانى الدويتو منذ سنوات، فعادت لتقدم مع حسام حبيب أغنيتهما العاطفية “كل ما أغنى”،وعلى المسار نفسه شاركت رنا سماحه مع مينا عطية بأغنية تدعو للتفاؤل هى “عيش حياتك”،ومع اقتراب نهاية العام قدمت أمال ماهر مع رشاد الماجد”لوكان بخاطرى”.

وفى المقابل احتفظت الأغنية الشعبية بوجودها “كموضة”،،حيث ظهرت فقط بأغنيتى “6وشوش” التى جمعت حسن الشافعى واحمد شيبه،و”بطل تعاكسنى” بين مى سليم وحمدى بتشان..

كليب “القاهرة”

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كليب”عيش ..سكر..وطن”

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كليب “قمة الحب”

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كليب”مرايا العز”

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كليب”كل مااغنى”

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كليب”لوكان بخاطرى”

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كليب”عيش حيات”

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“6وشوش”

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“يارب”

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