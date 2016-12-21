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تأجيل محاكمة متهمى أحداث كرداسة لجلسة 7 فبراير

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تأجيل محاكمة متهمى أحداث كرداسة لجلسة 7 فبراير تأجيل محاكمة متهمى أحداث كرداسة لجلسة 7 فبراير

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 11 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014 لجلسة 7 فبرايرالمقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية، وتضم 11 متهمًا منهم 10 هاربين ومتهم واحد محبوس، ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014.

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